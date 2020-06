Čas potovanja se je podaljšal za vsaj uro in pol, zastoj je segal prek priključka Unec, zabasane so bile vzporedne ceste. Vzrok? Oseminštiridesetletni Poljak s tovornjakom ni vozil po sredini pasu, zato je trčil v Darsovo prikolico s prometno signalizacijo, ki jo je odbilo na vozni pas. Sledilo je naletno trčenje še treh tovornjakov. Potem se je še Avstrijec s kombijem zaletel v dve osebni vozili, ki sta se zaradi naleta tovornjakov ustavili pred njim. Kaos je bil popoln! Na srečo se ni nihče huje poškodoval, gasilci so nam povedali, da so vozniki napravili zgleden reševalni pas.

A to danes ni bilo vse na naših avtocestah. Dopoldne je bil kar dve uri zaprt predor Dekani v smeri Obale, saj se je s tovornjaka usul pesek. Malo pred 16. uro je bil zaradi nesreče na avstrijski strani pol ure zaprt predor Karavanke v smeri Avstrije, ob 17. uri pa je na uvozu na prekmursko avtocesto pri Vučji vasi v nesreči tovornjaka in motorista slednji izgubil življenje.