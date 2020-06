Promet se previdno, z malimi koraki, a vztrajno vrača na Brnik, so dogajanje minulih dni povzeli v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika.

Redni letalski potniški promet je na brniškem letališču po dveh mesecih in pol stekel konec maja s prihodom prvega letala Air Serbia iz Beograda. Ta Ljubljano in Beograd za zdaj povezuje dvakrat tedensko. Prejšnji teden je nato sledil še Montenegro Airlines, ki bo v Podgorico letel štirikrat tedensko.

Ta teden so lete v Frankfurt obnovili nemška Lufthansa, ki bo na eno največjih evropskih letalskih vozlišč za zdaj letela šestkrat tedensko, madžarski nizkocenovni prevoznik Wizzair, ki bo na belgijsko letališče Charleroi letel dvakrat na teden, in danes tudi Transavia, ki bo v Amsterdam za zdaj letela trikrat tedensko.

Prihodnjo sredo je napovedana vrnitev Air France, ki bo v Pariz letela dvakrat tedensko, 29. junija pa naj bi se vrnil Brussels Airlines, ki pa je po pojasnilih Fraporta Slovenija napovedal letenje za posamezne dneve.

Julija začnejo predvidoma leteti britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet na londonski letališči Stansted in Gatwick ter v Berlin, poljski Lot v Varšavo, Turkish Airlines v Istanbul in ukrajinski Windrose v Kijev. Avgusta pa naj bi lete nato obnovili ruski Aeroflot v Moskvo, British Airways na največje evropsko letališče Heathrow (predvidoma 3. avgusta) ter prevoznika Arkia in Istrair v Tel Aviv.

Že prihodnji četrtek let v Dubrovnik

Najavljeni so že tudi čarterski leti, in sicer že prihodnji četrtek v Dubrovnik, z začetkom julija nato na grške destinacije Karpatos, Krf, Kefalonija, Heraklion, Santorini, Preveza, Lefkada, Rodos, Samos in Zakintos, avgusta pa še v turško Antalyo in egiptovsko Hurgado.

Za obnovo letov preostalih letov prevoznikov iz skupine Lufthansa, torej Swissovega leta v Zürich in Lufthansinega v München, v Fraportu Slovenija za zdaj ne morejo dati zanesljive informacije, ker je vnovičen zagon odvisen od povpraševanja in umirjanja razmer v povezavi s covidom-19.

Datumi in pogostost letov se namreč dnevno spreminjajo, kot veliko oviro pa na Brniku vidijo to, da večina držav, ki so letalsko zanimive, še ni na t. i. seznamu varnih držav, zaradi česar se potniki ne odločajo za potovanje, razen če je nujno.