V skupini B v Fredrikshavnu bodo nastopile Rusija, Švedska, Španija in Češka, tekme skupine C in D pa bosta v Trondheimu. V skupini C bodo igrale Nizozemska, Madžarska, Srbija in Hrvaška, v skupini D pa Romunija, Norveška, Nemčija in Poljska. V drugi del tekmovanja, ki bo v Stavangerju in Herningu, se bodo uvrstile po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin, v Oslu pa bodo vse najbolj pomembne tekme za prvo, tretje in peto mesto ter tudi oba polfinalna obračuna.

»Žreb nam je namenil zahtevne tekmice. Ne glede na imenitne tekmice bomo naredili vse, da se na evropskem prvenstvu predstavimo z našo dobro igro, ki nas krasi v zadnjih letih. Obenem sem zelo vesel, da bomo z reprezentanco nastopili že na petem zaporednem velikem tekmovanju,« je uvodoma dejal selektor Uroš Bregar.

»S Francijo smo igrali že na zadnjih velikih tekmovanjih. Gre za eno najbolj organiziranih in bogatih izbranih vrst na svetu. Na lanskoletnem svetovnem prvenstvu si je privoščila rahel spodrsljaj, a je verjetno ta delno tudi posledica pomladitve ekipe. Danska, s katero se bomo v Herningu pomerili v uvodnem krogu, iz leta v leto igra na višji ravni. Nedavno je zamenjala selektorja. Precej njegovih izbrank je mlajših, a v močnejših klubih igrajo vidne vloge. Tudi danska liga je zelo kakovostna. Črnogorke so že naše stare znanke, saj smo se z njimi merili na zadnjem evropskem prvenstvu. Še vedno imajo možnosti, da se prebijejo tudi na olimpijske igre,« je o skupinskih tekmicah v Herningu dejal Bregar.

»Na zadnjih žrebanjih resnično nimamo sreče. Lahko rečem, da je naša skupina najtežja, čakajo nas same zahtevne tekmice,« je uvodoma dejala najboljša slovenska rokometašica Ana Gros. »S Francijo se srečamo skorajda na vsakem prvenstvu, tudi Črna gora je bila naša tekmica na zadnjem EP. Danska je dobro znana in soorganizatorka turnirja. V preteklosti smo že večkrat dokazale, da se nikogar ne bojimo in lahko z dobro pripravo, osredotočenostjo in željo tekmujemo z vsako reprezentanco. Decembra ne bo nič drugače, znova bomo skušali pripraviti kakšno presenečenje. Morda se nam uspe prebiti v drugi del, a naloga bo vse prej kot lahka,« je še dodala ostrostrelka francoskega Bresta.

Slovenske rokometašice so doslej šestkrat nastopile na zaključnem turnirju stare celine. Največji uspeh so dosegle na Madžarskem 2004, ko so osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so na svojem premiernem nastopu na Danskem zasedle deseto mesto. V Franciji 2018 so osvojile 13., na Švedskem 2016 14., na Švedskem 2006 ter na Danskem in Norveškem 2010 pa zadnje, 16. mesto.