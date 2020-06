Skupno je bilo po svetu na begu 79,5 milijona ljudi, piše v danes objavljenem poročilu pred svetovnim dnevom beguncev, ki ga obeležujemo 20. junija. V Sloveniji je bilo glede na podatke UNHCR konec lanskega leta 751 ljudi s statusom begunca, 329 oseb pa je še čakalo na odločitev oblasti glede vložene prošnje.

Pandemija koronavirusa in s tem povezana revščina nekaterih držav pa bo verjetno še spodbudila beg v smeri Evrope, je ob predstavitvi v Ženevi dejal vodja UNHCR Filippo Grandi. Po njegovem bodo ljudje zapustili domove predvsem zaradi izgube zaposlitve med koronavirusno krizo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Ne dvomim, da bo porast revščine in pomanjkanje rešitev kot tudi nadaljevanje konfliktov vplivalo k večjim premikom ljudi v regiji in širše v smeri Evrope," je dodal.

Od leta 2010 se je število beguncev podvojilo Število beguncev se je od leta 2010, ko so jih zabeležili 40 milijonov, skoraj podvojilo. V zadnjem letu je svoje domove zapustilo skoraj devet milijonov ljudi, kar je 12 odstotkov več kot konec leta 2018. Porast števila beguncev pa je tudi posledica tega, da so v poročilu v novi kategoriji prvič obravnavali Venezuelce v tujini. Teh je glede na podatke komisariata 3,6 milijona in večinoma niso zaprosili za status begunca, ko so prišli v tujino. Število beguncev, ki živijo v tujini, je v povprečju konstantno pri okoli 26 milijonih, veča pa se predvsem število notranje razseljenih, teh je bilo lani 45,7 milijona. Povečalo se je tudi število prosilcev za azil s 3,5 na 4,2 milijona. Dve tretjini beguncev je konec leta 2019 živelo v bližini svojih domovin. V Evropi je bilo manj kot deset odstotkov tistih, ki so zbežali v tujino. Največ beguncev gosti Turčija in sicer 3,6 milijona. Sledijo Kolumbija z 1,8 milijona beguncev ter Pakistan in Uganda s po 1,4 milijona beguncev. Na petem mestu je Nemčija, kjer živi 1,1 milijona beguncev.