Izbor je potekal v okviru Amchamovega programa za mlade profesionalce, ki letos prav tako praznuje desetletnico delovanja. Za naslov Amcham top potencial leta 2020 so se potegovali še Patricija Randl iz Pivovarne Laško Union, Dean Habuš iz družbe Optibar in Ognjen Jakasanovski iz Leka. Končno razvrstitev so oblikovali na podlagi ocen polfinalistov, strokovne komisije in občinstva. Pejičeva in Kajtnerjeva sta bili po seštevku vseh treh ocen izenačeni na prvem mestu, v Amchamu pa so odločili, da si bosta naziv delili. Ob tem so poudarili, da so se odlično odrezali prav vsi t. i. superfinalisti.

Razmislek o prihodnosti družbe »Vseh pet superfinalistov prinaša razmisleke o prihodnosti družbe, v kateri živimo, o problematikah, ki jih je treba naslavljati, in o vrednotah, ki morajo biti gonilo nas vseh," so navedli. Priznanja so dobili tudi ostali finalisti programa Amcham Young Professionals: Primož Flis (Resalta), Tilen Lavrič (S&T Slovenija), Iztok Pavlin (Business Solutions), Urh Šuštar (odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji) in Sara Vehovec (Zavarovalnica Triglav). Naziv t. i. povezovalke generacije je pripadel Randlovi, ki je bila med kolegi prepoznana kot povezovalni člen, ki se je udeleževala večine uradnih in manj uradnih srečanj, jih tudi sama organizirala ter izkazala sposobnost odličnega povezovanja.

Imamo izjemne talente »Deset let nazaj je bila le ideja, da bi naredili nekaj za mlade potenciale, da dokažemo, da imamo v Sloveniji izjemne talente. Danes je v platformo Young povezanih 1500 ljudi. So naš navdih, obveza in vodilo za naprej. Od vsakoletnega top potenciala leta pričakujemo, da bo svoj obraz, znanje in energijo zastavil za projekt, ki je dober za celotno družbo,« je poudarila generalna direktorica Amcham Slovenija in soavtorica programa AmCham Young Professionals Ajša Vodnik.