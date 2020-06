Dr. Jure Knez, solastnik mednarodno uspešnega podjetja Dewesoft, se je ob izvolitvi zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril: »SBC obstaja z zelo jasnim namenom: da dviguje ugled podjetništva, da v družbo vrne vrednoto dela in ustvarja podjetniško klimo. Do danes nam je uspelo doseči veliko. Klub je svoj renome gradil s politično nevtralnostjo in s sokreiranjem gospodarske politik v državi. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, čaka nas veliko dela.«

Poslanstvo: dvig ugleda podjetništva Dr. Jure Knez je izpostavil je poslanstvo kluba, ki ga vidi kot dvigovanje ugleda podjetništva, vračanje vrednote dela v družbo in ustvarjanje podjetniške klime. »SBC ima v družbi kredibilnost in moč, zato je pomembno, da to ohranimo tudi v prihodnje. Še nas čaka delo, ko gre za dvigovanje ugleda in dojemanje podjetništva, vključno s prenašanjem tega na mlade. Klub ugled gradi s politično nevtralnostjo in s sokreiranjem gospodarske politike. V času koronakrize so se člani SBC vključili v strokovne skupine za pripravo ukrepov. Pomembno je, da se to nadaljuje, tudi s sodelovanjem pri oblikovanju ukrepov za debirokratizacijo. Druga stvar, ki nas čaka, je ureditev trga dela, saj je Slovenija na mednarodnih lestvicah pri tem kriteriju zelo nizko. To so izzivi, ki nas čakajo.«