Zvečer se bodo ponekod še pojavljale plohe in nevihte, na zahodu lahko tudi v prvem delu noči.

V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sprva bolj verjetne na zahodu, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno v vzhodnih krajih. Predvsem popoldne bodo še nastale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na vzhodu bodo možne manjše krajevne padavine.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Balkanom je plitvo ciklonsko območje. Nad naše kraji s šibkimi vetrovi zahodnih smeri priteka vlažen zrak.