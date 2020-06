Kampl je spet začel v prvi postavi Leipziga, skupaj s prvim zvezdnikom ekipe Timom Wernerjem pa sta zadela proti Fortuni. Nekdanji slovenski reprezentant je bil, tako kot pred manjšo poškodbo, ki ga je za dva kroga postavila na klop, spet motor svoje ekipe. Poskrbel pa je tudi za vodilni gol, ko je neubranljivo meril s kakšnih 20 metrov v 60. minuti. Le tri minute zatem pa je bil uspešen še Werner.

Ko je že kazalo na zanesljivo zmago, pa je Leizig ob koncu popustil, v 87. minuti je znižal Steven Skrzybski. Že v sodnikovem dodatku pa je nato zadel še Andre Hoffman in svoji ekipi priboril zlata vredno točko, Leipzigu pa odščipnil dve pomembni v boju za drugo mesto.

Kampl in soigralci so tako le delno izkoristili spodrsljaj Borussie. Ta je nepričakovano izgubila z Mainzem, slednji je s tremi nenačrtovanimi točkami naredil verjetno že bistven korak k rešitvi med elito, saj ima zdaj na 15. mestu 34 točk, pet več kot Fortuna in šest več kot Werder.

Za Mainz sta zadela Jonathan Burkardt in Jean-Philippe Mateta z bele točke. Razglašeni domači tokrat niso bili na ravni ekipe, ki se je dolgo borila tudi za naslov prvaka, medtem ko se je moštvo z dna lestvice izkazalo, zasluženo zmagalo in bi lahko uspeh potrdilo še s kakšnim golom.