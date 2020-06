»Cestni preglednik Štefan Kuserbanj ni mogel predvideti situacije 13. septembra 2014, ko je močno deževalo, saj niti ni bil strokovno usposobljen za spremljanje stanja vodotokov. Dejansko so tudi na Arsu šele ob 5. uri zjutraj usodnega dne rumeno opozorilo spremenili v oranžno in Kuserbanj se je po tem tudi ravnal,« je v dolgi obrazložitvi, zakaj niti nadzornik niti direktor niti družba Energetika kot pravna oseba ne morejo nositi krivde za smrt dveh mladih ljudi, povedala celjska sodnica Gordana Malovič.

Poleg tega ni trdnih dokazov, da je Miha Baloh, ki je bil za volanom specializiranega vozila AMZS, usodnega jutra zapeljal na začasno zgrajeni most v Čepljah pri Vranskem, ki ga je Bolska ne samo poplavila, temveč uničila, s seboj pa odnesla tudi del nabrežine, ali pa je nemara izbral za prečkanje katerega od dveh drugih mostov v neposredni bližini. Ne nazadnje je bil most zgrajen zgolj začasno, pa je bil v uporabi kar sedem let. Družba Energetika projekt po mnenju sodišča ni bila dolžna utrjevati nabrežin, prav tako ni bila kot koncesionar zadolžena za investicije, denimo gradnjo novega mostu. »Za čiščenje strug je zadolžena država, koncesijo za to pa je imela družba VOC, ki je tudi zgradila most, ki je bil zgolj začasen in ni mogel prenesti takšnih količin vode in naplavin, kot smo jim bili priča,« je sodnica pojasnjevala okoliščine za oprostilno sodbo nekdanjemu direktorju družbe Energetika projekt Vransko Marku Krajncu, sedanjemu zastopniku družbe Janku Drči ter cestnemu pregledniku Štefanu Kuserbanju. Okoliščine tragične nesreče so na sodišču pojasnjevali izvedenci različnih strok, od gradbene, cestnoprometne do vodne stroke. Izvedenec cestnoprometne stroke je na sodišču opozoril, da noben voznik nikoli ne sme zapeljati na poplavljeno površino, saj ne ve, kaj se skriva pod njo.