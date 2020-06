Od ABC do e-vinjet: posli za prijatelje

Bitka za Darsov posel desetletja je bila pri koncu. Ponudbe so čakale na mizi. V sobi je vladalo precej resignirano vzdušje. Nima smisla, so drug drugemu prišepetavali direktorji družb, ki so se potegovale na razpisu. Posel bo tako ali tako dobil Darsov hišni gradbinec, so bili prepričani. Že nekaj minut kasneje, ko je Darsova komisija odprla ponudbe, se je izkazalo, da so imeli prav. Najcenejšo ponudbo za vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja za tovorna vozila je pričakovano oddal QFree Traffic Design v konzorciju z državnim Telekomom. Mnogi prisotni so že tedaj, od tega je pet let, opozarjali, da takšnega posla za ceno 94 milijonov evrov, kolikor je na razpisu ponudil izbrani konzorcij, preprosto ni mogoče izpeljati. Toda dvanajst aneksov, kolikor jih je odtlej Dars sklenil z omenjenima družbama, je vendarle marsikoga izmed njih sezulo. (QFree) Traffic Design ima pač že desetletja pri Darsu poseben, privilegiran status.