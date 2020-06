Vabilo osumljenca na zaslišanje je časnik Svet24 zaznal na družbenem omrežju Facebook. Iz njega pa je razbrati, da ga želijo zaslišati v zvezi s "transparentom z zapisano grožnjo predsedniku vlade".

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju minuli konec tedna sicer objavil fotografijo protestnikov s transparenti, na katerih je pisalo Smrt janšizmu, svoboda vsem, ter jih označil za organizirano grožnjo s smrtjo ob podpori SD, LMŠ, Levice, RTV Slovenije, 24ur in državnega tožilstva.

Policija je za STA danes pojasnila, da so ljubljanski policisti med spremljanjem zbiranja ljudi na javnem kraju zaznali transparente z vsebino, ki je lahko sporna tako z vidika izražanja grožnje, javnega spodbujanje sovraštva, razžalitve in podobno.

V teh primerih so dogajanje avdio in video dokumentirali, v posameznih primerih pa je policija transparente zasegla. Identiteto osumljencev so ugotavljali neposredno na kraju in preko video posnetkov.

»Policija ja sama neposredno ugotovila razloge za sum storitve kaznivega dejanja« "Policija je v teh primerih neposredno sama ugotovila razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog oškodovanca. O zaznavi je bil seznanjen oškodovanec, ki je predlog za pregon tudi podal," so navedli. Trenutno v zvezi s tem ljubljanski policisti vodijo postopek zoper osem različnih oseb zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje. Do sedaj so dvema osebama izdali vabilo. Za navedeno kaznivo dejanje pa je po kazenskem zakoniku zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev, so navedli. Predkazenski postopek sicer vodi in usmerja pristojno okrožno državno tožilstvo. "Policija se ne opredeljuje do interpretacije, temveč do okoliščin, ki kažejo na sum storitve kaznivega dejanja. Poleg okoliščin je pomemben namen storilca, način storitve, položaj in vpliv storilca, pogosto pa tudi kontekst (npr. več tovrstnih podobnih dejanj) ter domet izjav. Konkretne okoliščine glede odločitve za pregon kaznivega dejanja ocenjuje pristojni okrožni državni tožilec, ki je vključen v predkazenski postopek," so navedli na policiji.