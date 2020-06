Policija Zelenortskih otokov je na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdale ZDA, aretirala desno roko venezuelskega predsednika Nicolasa Madura v poslovnih zadevah, Alexa Saaba. Poleg gospodarskih sankcij in groženj ZDA gre za najtežji udarec Madurovi vladi v zadnjem času.

Devetinštiridesetletni Saab je kolumbijski poslovnež z venezuelskim državljanstvom. Minuli petek so ga aretirali na Zelenortskih otokih ob zahodnoafriški obali, kjer je njegovo osebno letalo pristalo na poti v Iran, da natoči gorivo. Nalog za pridržanje je izdal Interpol na podlagi tiralice, ki jo je avgusta lani zanj in za njegovega sodelavca izdal sodnik na Floridi zaradi domnevnega pranja denarja v višini 350 milijonov dolarjev.

Generalni tožilec na Zelenortskih otokih José Landim je sporočil, da ima ameriško pravosodje zdaj na voljo 18 dni za predložitev zahteve za izročitev. Kot je dejal, Zelenortski otoki nimajo dvostranskega sporazuma o izročitvi z ZDA, je pa država »zavezana spoštovati konvencije OZN, ki predpisujejo, da je treba izpolniti to zahtevo, če bo vložena«, o čemer pa potem odloča sodišče. Če sodišče izročitev odobri, ima Saab možnost pritožbe, kar lahko postopek podaljša za več tednov.

Okoriščanje s hrano za revne?

Saaba zaradi suma več kaznivih dejanj od leta 2018 iščejo tudi kolumbijski pravosodni organi, v Mehiki pa preiskujejo poslovanje njegovih podjetij. Dolga leta je živel v ozadju, njegovi poslovni stiki z venezuelsko vlado pa segajo še v čase preminulega predsednika Huga Chaveza, ko je sodeloval pri projektu gradnje stanovanj. Venezuelski mediji so razkrili, da je Saab v letih 2012 in 2013 od Chavezove vlade prejel 159 milijonov dolarjev za nabavo montažnih hiš, a da je dobavil opremo v vrednosti le treh milijonov dolarjev, preostali denar pa je poniknil. Po Chavezovi smrti leta 2013 je Saab postal glavni poslovni agent za venezuelsko vlado in tesen sodelavec Madura, ki mu je pred dvema letoma podelil venezuelsko državljanstvo z diplomatskim potnim listom.

Saab je tega leta prevzel nadzor nad državnim podjetjem Minerven in s tem nad pridobivanjem in prodajo zlata in drugih dragocenih rudnin. Njegova podjetja naj bi tudi uvažala zdravila, medicinsko opremo in razne izdelke široke potrošnje ter trgovala z nafto in njenimi derivati. Eno od njegovih podjetij je Group Grand Limited, ki je v letih 2017 in 2018 postalo glavni uvoznik hrane v vrednosti najmanj 1,3 milijarde dolarjev. Gre za osnovna živila, ki jih vlada v paketih prodaja po subvencionirani ceni v okviru programa CLAP in do katerih je upravičenih okoli sedem milijonov revnih. Politična opozicija in raziskovalni novinarji trdijo, da gre za goljufijo in za učinkovit mehanizem pranja denarja, saj da kupujejo poceni in slabo hrano, ki jo država plačuje po nekajkrat višji ceni.