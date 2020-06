Izkazalo se je, da je bil za volanom 25-letnik, zoper katerega so seveda uvedli postopek o prekršku, avto pa mu zasegli. Ugotovili so, da ima na avtu registrske tablice, ki v resnici pripadajo drugemu vozilu. In da gre že za peti avto, ki so mu ga v zadnjih dveh letih zasegli zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov.

S PU Novo mesto so sicer poročali o še enem dogodku: predsinočnjim so pridržali 59-letno voznico iz Mokronoga. Med nadzorom prometa so opazili njeno nezanesljivo vožnjo, zato so jo ustavili in odredili preizkus alkoholiziranosti. Pokazal je kar 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka.