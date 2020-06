Kot so povedali na celjski policijski upravi, je počilo zaradi nepravilnega vključevanja enega od voznikov na avtocesto, zaradi česar je v zadnji del njegovega avta silovito trčil voznik, ki je vozil za njim. Tri osebe so reševalci odpeljali v oskrbo v celjsko bolnišnico, izkazalo se je, da so poškodbe lažje. Posredovali so gasilci iz Slovenskih Konjic in Slovenske Bistrice, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in z vpojnim sredstvom očistili razlite motorne tekočine. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.