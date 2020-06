Ervin Hladnik - Milharčič: Terorist in kriminalec

Pri uporabi izraza terorizem in kriminalec velja biti previden. Označiti nekoga za terorista ima resne posledice. V pogovoru čez mizo to ni tako usodno. Besede pač gredo v zrak. Ljudje brez oblasti si lahko privoščijo, da neodgovorno rečejo marsikaj. Če pa o terorizmu govori državna oblast, imajo besede to čudno lastnost, da postanejo stvari in letijo v glave. Po tleh pa teče kri.