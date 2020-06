V oddaji Odmevi je gospod Štaba omenil, da ima okoli 200.000 državljanov in državljank probleme z alkoholiziranostjo. To po njegovem pomeni občutno volilno bazo, zaradi česar se politika izogiba radikalnejšem pristopom k reševanju problema. Če zraven dodamo še podobno število pridelovalcev alkoholnih pijač, tu mislim na vinogradnike, žganjarje in varilce piva z družinami vred, je to že število volilcev, ki jih politika ne bo preveč vznemirjala. Zraven lahko dodamo še vpliven lobi trgovcev, lastnikov gostinskih lokalov, pa je slika jasna, da bistvenih ukrepov ne bo.

Zato so te policijske akcije le gašenje požarov.

Nikjer v Evropi, kjer sem potoval, alkoholne pijače niso tako lahko dostopne kot pri nas. Omejitev, ki jih imamo glede prodaje alkoholnih pijač mladoletnim osebam ali že opitim voznikom, se redko kje držijo. Kontrole izvajanja teh omejitev praktično ni. Menim, da bi morali prodajo alkoholnih pijač izključiti iz trgovskih centrov in trgovin. Imeti bi morali specializirane trgovine, kjer bi kupce, ki pogosto kupujejo take pijače, registrirati in bolj kontrolirali.

Ravno tako bi registrirani zasvojenci z alkoholom morali plačevati vsaj za 30 odstotkov večje prispevke za zdravstvo. Naš zdravstveni sistem temelji na solidarnosti, a sam nisem za solidarnost z ljudmi, ki so na različne načine opozorjeni o škodljivosti prekomernega pitja alkohola, pa kljub temu to počnejo.

Ker je politika v bistvu stičišče interesov, torej v političnem sistemu, ki ga imamo, legalizirana korupcija, se ne moremo nadejati bistvenih ukrepov za zmanjševanje alkoholiziranosti. Dokler bo volilni sistem v celoti v domeni kapitala in nič v domeni državljanov, bo stanje tako, kot je. Davek od prodaje alkoholnih pijač je preveč vabljiv, da bi se mu vsakokratna aktualna politika odrekla.

Trenutna situacija, v veliki meri tudi zaradi koronakrize, posledično s tem pa tudi zaradi obsežnih odpuščanj, je katalizator še večje uporabe alkohola. Če sem samokritičen, marsikdaj, a ne na cesti, sem se v kaki stresni situacij potolažil z alkoholom.

