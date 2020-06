"Sporna dejanja in kršitve so nezakonite in to je dejstvo, zato pričakujemo in zahtevamo ukrepanje," je ob predstavitvi težav z omenjeno bioplinarno danes poudaril župan Janez Magyar.

Okoljska inšpektorica je namreč 19. aprila prepovedala vsako dejavnost v bioplinarni, ker so iz nje na njive vozili digestat, za katerega ni bilo jasno, ali je primeren za gnojenje ali pa je nevarni odpadek. Digestat so odlagali v bližini hiš in je smrdel, inšpektorica je naročila vzorčenje in prepovedala odvažanje iz bioplinarne, ki ne obratuje. V njej je od leta 2016 ostalo 24 tisoč ton digestata, nekaj so ga odpeljali na Madžarsko. Zastopnik lastnika je takrat povedal, da so čistili fermentorje in po prijavi dela ustavili.

Potok brez kisika

V torek pa so občani zaznali, da iz bioplinarne teče v potok črna smrdeča tekočina. Kot je ugotovil župan, so tekočino po ceveh namerno speljali iz bioplinarne in jo spustili čez njivo, kjer je delno uničila pridelek, od tam pa je tekla v potok Kopica. Potok naj bi bil uničen oziroma po prvih ugotovitvah brez kisika, je povedal župan. O tem so po njegovih besedah obvestili vse pristojne organe, bioplinarno so obiskali inšpektorji in kriminalisti. Ob današnjem nadzoru je državna okoljska inšpektorica med drugim zahtevala, da sporno tekočino prečrpajo iz potoka.

Magyar ob tem pojasnjuje, da občina nima vzvodov za ukrepanje in ne more zaščititi občanov, saj občinski inšpektorji nimajo pooblastil za ukrepanje, občina pa tudi ni stranka v postopku, ko gre za pridobivanje dovoljenj. Občinski svet bo zato predlagal spremembo zakona, tako da bi bila občina vključena v postopke, tudi za novo okoljevarstveno dovoljenje. Prav tako pa naj bi sprejel sklep, da ne dovolijo odlaganja ostankov na polja v občini.

Velika težava je tudi to, da javnosti - in občini - še vedno ni znan kupec bioplinarne. Ta je bila nekoč last podjetja Ecos, ki je končalo v stečaju, decembra pa jo je kupilo neznano podjetje Egytec Energy, ki je v 100-odstotni lasti Mohameda Fekry El-Saidya z naslovom v Belgiji. Podjetje ima sedež oziroma poštni nabiralnik na naslovu Stegne 35 v Ljubljani.

Aprila letos je predstavnik lastnika predstavnike občine povabil na obisk v bioplinarno in jim po besedah župana Janeza Magyarja obljubil, da bodo delali zakonito. A župan zdaj pravi: "Ne verjamemo jim, ker so zlorabili naše zaupanje."