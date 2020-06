Vodja oddelka za globalne zadeve pri Facebooku Nick Clegg je v današnjem prispevku za britanski časnik Daily Telegraph zapisal, da bodo "med volilnim obdobjem v ZDA blokirali vse oglase medijskih organizacij pod nadzorom tujih držav", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsakdo, ki bo želel na družbenem omrežju objavljati oglase, bo moral za to prejeti odobritev, je še zapisal Clegg. Dodal je, da so med marcem in majem ustavili "več kot 750.000 političnih oglasov, namenjenih ZDA, ker oglaševalci niso dokončali postopka odobritve".

Kasneje je za britanski BBC Radio 4 dejal, da so "v zadnjih mesecih odstranili tudi številne oglase" ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Koliko natančno so jih odstranili, ni pojasnil. Je pa dejal, da so bili povezani s Trumpovimi trditvami o volilni pravici in popisu prebivalstva.

V prispevku za Daily Telegraph je zapisal še, da imajo zaposlenih 35.000 ljudi, ki se ukvarjajo z varnostjo na družbenih omrežjih. To je trikrat toliko kot med ameriškimi predsedniškimi volitvami pred štirimi leti.

Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je ob tem napovedal vzpostavitev volilnega informacijskega centra na svojih družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Tam bodo med drugim uporabniki prejeli informacije o registraciji za volitve, voliščih in glasovanju po pošti. Namen tega centra je, da bi se za volitve registriralo štiri milijone ljudi.

Poleg tega bodo lahko uporabniki družbenih omrežij skrili politične oglase. To orodje bo na voljo od prihodnje srede. Letošnje predsedniške volitve v ZDA bodo 3. novembra.

Podjetje Facebook je pod vse večjim pritiskom zaradi neodzivnosti na dezinformacije in podžigajoče objave, vključno s Trumpovimi. V preteklosti so bili deležni tudi kritik, ker niso preprečili tujega vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016.