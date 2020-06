S sporne himalajske meje med Indijo in Kitajsko že od ponedeljka poročajo o nasilnih spopadih med vojaki obeh strani, v katerem naj bi umrlo dvajset indijskih vojakov, smrtne žrtve pa naj bi bile tudi na kitajski strani. Mediji so najprej poročali o treh smrtnih žrtvah na indijski strani, kar je v izjavi potrdila tudi indijska vojska. »Med poskusom zmanjšanja zaostritev v dolini Galwan je v ponedeljek prišlo do nasilnega soočenja z žrtvami na obeh straneh,« so zapisali v torek popoldan, na kar so v izjavi kasneje istega dne sporočili, da je »kritičnim poškodbam in posledicam izpostavljenosti temperaturam pod ničlo na visokogorskem terenu« podleglo še dodatnih sedemnajst pripadnikov indijske vojaške enote.

Skupno je na indijski strani umrlo dvajset vojakov, kot so dodali pa več vojaških enot še pogrešajo in pričakujejo dodatne smrti. Uradno na kitajski strani o smrtnih žrtvah še niso poročali, so pa kitajski državni mediji omenili, da so tudi na njihovi strani smrtne žrtve.

S kamni in železnimi palicami v poltemi Spopadi naj bi se pričeli v ponedeljek zjutraj, kot poroča Guardian, ko je indijska patrulja med obhodom nepričakovano srečala skupino kitajskih vojakov, ki naj bi se gibali na območju, ki ga je kitajska stran že zapustila. Indijskega vojaškega poveljnika naj bi potisnili v rečno sotesko, obe strani sta poklicali okrepitve in kmalu se je s kamni in železnimi palicami - brez strelnega orožja - v skorajšnji temi skoraj šest ur na obeh straneh borilo skupno 600 vojakov. Vojski obeh strani sta za spopad in smrtne žrtve okrivili nasprotno stran, poroča Guardian. Govorec kitajske vojske Zhao Lijian je povedal, da je indijska vojska v ponedeljek mejo prečkala dvakrat, »provocirala in napadala kitajske vojake,« medtem ko se višji indijski uradniki do nemirov še niso opredelili. Predstavniki Združenih narodov in vlade Združenih držav Amerike so izrazili skrb nad spopadi in obe strani pozvali k močnemu omejevanju uporabe sile.