Kot so izpostavili v LPP, je z uvedbo vstopa na prvih vratih na avtobusih obvezna validacija za vse potnike, ne glede na vrsto vozovnice, ki jo uporabljajo. Druga, tretja oz. četrta vrata na mestnih avtobusih pa bodo v prihodnje znova namenjena izključno izstopu potnikov. Ob tem bo ponovno na voljo plačilo s kartico Urbana za več potnikov hkrati.

Na avtobusih za medkrajevni prevoz bo vstop skozi prva vrata omogočen od 22. junija dalje. Zaradi vstopa pri vozniku bodo lahko potniki vozovnico kupili na avtobusu. Da bi zagotovili hitrejši vstop, pristojni potnike prosijo, da pripravijo točno vsoto denarja, hkrati pa svetujejo, da za plačilo prevoza v čim večji meri uporabljajo brezkontaktno kartico Urbana.

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom sta med vožnjo z avtobusi LPP še naprej obvezna uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok z razkužilom, ki je nameščen na vhodu. Vse potnike prosijo, da spoštujejo sprejete ukrepe in tako poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih potnikov ter voznika, so še dodali. Vse avtobuse bodo ob zaključku vožnje še naprej vsakodnevno dodatno očistili in razkužili.