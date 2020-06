Mravlje tako kot vse žuželke, ki živijo v večjih skupnostih, pri iskanju hrane uporabljajo poseben način sporazumevanja in označevanja poti. Če njihovo logiko dobro poznamo, jim pot lahko tudi uspešno presekamo. Mravlje se rade zadržujejo v razpokah v zidovih in tlakih, v gradbeno slabo izdelanih kotičkih, kjer so prepusti, počene cevi ali drugačne možne skrite povezave med prostori. Rade imajo tudi kupe raznega gradbenega materiala, lesa, listja, drv v fazi gnitja, komposta in podobnega materiala. Svoje domovanje pa si lahko uredijo tudi sredi trate ali vrtne gredice.

Mravlje najbolj privlačijo sladke snovi (sladkor, med, sadni sirupi, sadje), faraonske mravlje pa predvsem beljakovine in ogljikovi hidrati, zato je zelo pomembno, da skrbimo za higieno. Sproti moramo odstraniti vso razsuto hrano ali razlito pijačo, ki bi lahko bila hrana mravljam. Mravlje lahko zatiramo s tekočimi insekticidi z zakasnjenim delovanjem. Nujno je nanašanje na vsa mesta, kjer izhajajo iz zidu cevi, razpoke in špranje ter vsa mesta, kjer bi lahko pričakovali gnezdo. Ker jih privlači voda, je treba obdelati tudi kopalnice in mesta okrog vodovodne napeljave.

Ko mravlja v izvidnici odkrije vir hrane, ki je zanimiv za mravljišče, označi pot od vira hrane do mravljišča s točkastimi mesti, tako da se v enakomernih razdaljah po poti dotakne tal s koncem abdomna. Iz njega izloči snov, ki prepoji mesto dotika z značilnim vonjem. Ko druge mravlje najdejo označeno sled, zlahka sledijo po poti do hrane. Zanimivo je, da ta označena mesta kot puščice kažejo, v katero smer morajo mravlje. Gre za vrsto vonjav, kar se sicer sliši čudno, je pa v vsakdanu mravelj dobrodošla sposobnost, da najdejo hrano in jo hitro znosijo v mravljišče ter z njo nahranijo matice, ličinke in druge člane skupnosti.

Poskrbimo za čistočo

Zato poiščemo mesta, kjer mravlje vstopajo v stanovanje, in jih zadelamo. Ponavadi so to špranje okrog oken in vrat, reže v tleh, ob radiatorskih ceveh, ploščicah, okrasnih letvicah … Vsa vstopna mesta temeljito zadelamo s silikonom, stenskim kitom ali mavcem, okna in vrata pa dobro zatesnimo. Lahko uporabimo tudi sredstva za zatiranje mravelj v gospodinjstvih. Na voljo so tekočine v pršilkah, posipi ter vabe v plastičnem ohišju. S pršilkami in posipi pršimo po mravljah in mestih, kjer lezejo. Napršene površine pustimo nekaj dni, nato pršenje ponovimo. Vabe v pasteh nastavljamo na mesta, kjer se pojavljajo mravlje. Z vabo se bodo hranile in jo odnašale v svoja gnezda. Pomembno pri izbiri sredstev je, da se odločamo za tista, ki delujejo dolgotrajno oziroma z zamikom. Tako imajo delavke dovolj časa, da jih zanesejo v gnezda in z njimi kontaminirajo matico ter druge mravlje. Na ta način lahko postopoma uničimo celo gnezdo in se mravelj znebimo.

Predvsem pa preprečimo mravljam dostop do živil. Vsa hrana naj bo shranjena v hladilniku ali v dobro zaprtih posodicah. Ne puščajmo v skledicah niti hrane za domače ljubljenčke. Česar ti ne pojedo, raje odstranimo. Glavni preventivni ukrep za zaščito doma pred mravljami je namreč vzdrževanje čistoče. Temeljito očistimo kuhinjo, ne puščajmo drobtin in ostankov hrane na mizi in pultu, sproti pobrišimo polite sokove in druge tekočine, redno sesajmo in pomivajmo tla, ne puščajmo umazanih krožnikov ali skodelic po stanovanju, ustrezno odlagajmo odpadke in redno odnašajmo smeti. (ktm)