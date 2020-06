V obtožnici, ki jo je ministrstvo vložilo na zveznem sodišču v Washingtonu, še piše, da Boltonova knjiga pred izdajo še ni bila pregledana. To pomeni, da je Bolton prekršil pogodbo, ki jo je podpisal ob zaposlitvi, in pogodbo, ki mu je zagotovila dostop do zaupnega gradiva. Boltonov odvetnik Chuck Cooper trdi, da je pregled knjige končan.

ZDA so tožbo vložile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v ponedeljek dejal, da je skrajno neprimerno, da Bolton piše knjigo spominov o svojem delu v Beli hiši. Ob tem je opozoril, da se Bolton lahko sooči s kazenskim pregonom, če bo izdal knjigo.

Boltonova knjiga z naslovom Soba, kjer se je zgodilo: Spomini iz Bele hiše bi morala iziti že marca, vendar je bil izid zaradi novega koronavirusa in pravnih ovir Bele hiše preložen. Če tožba Bele hiše ne bo uspešna, bo knjiga izšla 23. junija.

Bolton v knjigi razkriva podrobnosti Trumpovega obnašanja v Beli hiši s predsednikovimi citati in izjavami državnih uradnikov. Med drugim si je Bolton privoščil kritike na račun demokratov, da niso vložili dovolj široke obtožnice proti Trumpu, ker naj bi ta počel še kaj hujšega, kot je bilo izsiljevanje Ukrajine, naj uvede preiskavo proti sinu demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna v zameno za nadaljevanje pomoči.

Odlomki iz knjige so že sprožili ogorčenje in pozive k bojkotu tudi na levici, ki je kritična do Trumpa. Boltona obtožujejo, da je bil tiho v času impeachmenta samo zato, da bi pikantne podrobnosti prihranil za večjo prodajo svoje knjige.

Bolton se je upiral pozivu na zaslišanje pred ustavno obtožbo v predstavniškem domu, kasneje pa je ob vedenju, da ga republikanska večina ne bo poklicala, dejal, da se bo odzval morebitnemu pozivu na zaslišanje v senatu.

Bolton je bil 17 mesecev predsednikov svetovalec za nacionalno varnost. Trump ga je septembra lani odpustil zaradi razhajanj glede vrste zunanjepolitičnih vprašanj.