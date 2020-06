Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno. Proti jutru bo v severovzhodnih krajih znova rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo sprva bolj verjetne na zahodu in jugu, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. V soboto bo sprva sončno, popoldne pa bodo še nastale posamezne plohe in nevihte.

Nad Panonsko nižino in Balkanom je plitvo ciklonsko območje. Na njegovem obrobju doteka k nam s šibkimi severnimi do severovzhodnimi vetrovi vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno, ponekod bo rahlo deževalo. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.