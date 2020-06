Kitajska je s seznama tradicionalnih zdravil umaknila luskavce, kar mnogi opisujejo kot nujen prvi korak k zaščiti in reševanju največkrat tihotapljene živalske vrste na svetu. Odločitev je sledila povečanju njihove zakonske zaščite na enako raven, kakršno imajo velike pande. »To bi lahko bil preboj, začetek nečesa res zelo pomembnega zanje. Upamo, da bodo temu sledili novi predpisi in prizadevanja za spreminjanje vedenja kupcev,« je nad novico navdušen Paul Thomson iz organizacije Rešimo luskavce. Živali velikosti domače mačke so med tihotapci priljubljene zaradi mesa in domnevno zdravilnih lusk, samo lani so oblasti zasegle več kot 130 ton njihovih ostankov, kar je okoli 400.000 živali.

Luske zdravijo raka, meso za spolno slo

Nezakonita trgovina z mesom in luskami je to živalsko vrsto potisnila na rob izumrtja. So najbolj iskani sesalci na črnem trgu, tihotapljenje njihovih dobrin predstavlja kar petino protizakonite trgovine. Zaščitne luske iz keratina oziroma roževine, iz katere so tudi naši nohti, pasavcu podobne živali varujejo pred plenilci, v tradicionalni kitajski medicini pa veljajo za zdravilne. Čeprav dokazov o tem ni, mnogi verjamejo, da lajšajo astmo, revmatizem in artritis, pomagale naj bi pri reproduktivnih težavah in celo zdravile raka. A to še ni vse. Med elito je zelo priljubljeno njihovo meso, ki naj bi prav tako dobrodejno vplivalo na zdravje in spolno slo, kremplji živali pa so priljubljeni modni dodatki.

Ker jih je skoraj nemogoče vzrejati v ujetništvu, luskavce povečini tihotapijo žive. Ene nagnetejo v majhne kletke, druge zavijejo v vreče. Številni poti ne preživijo. Po podatkih Svetovne zveze za zaščito narave (IUCN) so v zadnjem desetletju v azijskih in afriških gozdovih polovili več kot milijon teh živali, največ pa so jih prodali na Kitajsko in v Vietnam. Dodatno ogroženi – od osmih so tri vrste na rdečem seznamu kritične ogroženosti – so tudi zaradi krčenja njihovega naravnega okolja. V boj za njihovo ohranitev se je pred leti podal tudi najslavnejši mojster borilnih veščin Jackie Chan. V oglasu organizacije Wild Aid je luskavce učil kung fu, da bi se tako lahko borili proti divjim lovcem, obenem pa ljudi pozival, naj nikar ne jedo njihovega mesa in naj jih ne lovijo.