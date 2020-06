Razigrani nogometaši Mure so tudi na derbiju 28. kroga prve lige proti Celju potrdili sloves moštva, ki je najbolje izkoristilo trimesečni premor med koronakrizo. Prekmurci so se z novo prepričljivo zmago (3:1) približali vodilni Olimpiji na šest točk zaostanka in tako zaostrujejo ogorčen boj za naslov slovenskega prvaka.

Mura je na štirih junijskih tekmah štirikrat zmagala in zabila že dvanajst zadetkov. Potem ko so drugouvrščeni Celjani v soboto slavili veliko zmago v Stožicah, so na Fazaneriji občutili premoč Mure, ki je bila v odprti tekmi odločnejša in učinkovitejša. Selektor Matjaž Kek je s tribune praznega stadiona videl dinamičen obračun z veliko ritma in priložnosti. Celjani so v prvem polčasu še držali stik z Muro, vratar Matjaž Rozman pa je prekinil niz 385 minut brez prejetega gola in moral dvakrat po žogo v svojo mrežo. Celjani so zadeli po kombinatorni akciji, tekmo pa je prelomila enajstmetrovka, ki jo je na začetku drugega polčasa izkoristil Luka Bobičanec. Mura je bila v naletu, priložnosti so se hitro vrstile, branilec Stojinović je zakuhal novo enajstmetrovko, a je Rozman s številnimi bravurami preprečil višji poraz Celjanov, ki so izgubili prvič po novembru lani.

Današnje dogajanje v prvi ligi bosta ob 18. uri v Kidričevem odprla Aluminij in Tabor, ki sta po dveh junijskih tekmah poleg Rudarja še edina prvoligaša brez osvojene točke. Obračun bo pomemben tudi za sodnika Slavka Vinčića, ki se bo na igrišču pojavil prvič po izbruhu afere z orožjem, prostitucijo in mamili v Bosni in Hercegovini. Pol ure pred ljubljanskim derbijem v Stožicah bodo Domžale ob 20. uri z novim trenerjem Dejanom Djuranovićem gostovale pri zadnjem Rudarju. Domžalčani bodo oslabljeni, saj so trije igralci kaznovani. Sven Šoštarič Karič bo manjkal tudi v nedeljo proti Olimpiji. Zadnja tekma kroga bo jutri v Kranju, kamor prihaja Maribor. Triglav bo odprl vrata stadiona za 355 navijačev.