Do minulega ponedeljka je bilo v več kot polovici ameriških zveznih držav povsem zakonito odpustiti delavca, ki se je opredelil ali bil spoznan za lezbijko, geja, biseksualca, transseksualca (LGBT), vrhovno sodišče pa je presodilo, da na dan neodvisnosti 4. julija 1964 uveljavljeni zakon o državljanskih pravicah velja tudi zanje. Osnova za presojo so bili trije primeri ljudi, ki so na vrhovno sodišče priromali z nižjih z različnimi ozadji in odločitvami. V enem je lastnik pogrebnega podjetja odpustil delavca, ki je hotel po spremembi spola delati v ženskih oblačilih, v drugem se nižje sodišče ni strinjalo z delodajalčevo razlago, da je padalskega inštruktorja odpustil, ker je osebne informacije (namreč, da je gej in zato lahko brez skrbi leti z njim v tandemu) delil s klientko, v tretjem pa je tožnik neuspešno dokazoval izgubo službe vzgojitelja v programu za mladoletne prestopnike zaradi vstopa v gejem naklonjeni softballski klub.

Razsodba, ki jo je spisal Neil Gorsuch, eden najbolj konservativnih vrhovnih sodnikov, ni samo zmaga zagovornikov pravic LGBT, ampak priča o vse bolj liberalnem javnem odnosu do različne spolne usmerjenosti v zadnjih letih. V anketi CBS v začetku junija je tako kar 82 odstotkov vprašanih dejalo, da bi morala pravice LGBT ščititi zvezna zakonodaja. Temu se je očitno uklonil tudi konservativni predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, ki pa za razliko od Gorsucha, ki ga je imenoval Donald Trump, velja za sodnika, ki občasno prestopa v liberalnejši del vrhovnega sodišča, a se ni še nikoli podpisal pod mnenje, ki bi podprlo pravice istospolnih.

Zavrnjen orožarski lobi Donald Trump, ki se je agresivno lotil pravic transseksualcev tudi z memorandumom, ki nasprotuje njihovemu služenju v oboroženih silah, je presojo sprejel kot »zelo močno« odločitev ter dodal, da bodo nekateri presenečeni. »Toda odločili so in s tem bomo živeli,« je dodal. Njegov tekmec na novembrskih predsedniških volitvah Joe Biden je razsodbo označil za »pomemben korak naprej za našo državo«. Drugačno mnenje so zagovarjali vrhovni sodniki Clarence Thomas, Samuel Alito in Brett Kavanaugh, pri čemer je Alito zatrjeval, da avtorji leta 1964 uveljavljenega zakona niso imeli v mislih istospolnih oseb, Kavanaugh pa pridal, da bo moral natančnejšo opredelitev pravic iz njega prepustiti kongresu. V ZDA sicer ocenjujejo, da se za LGBT opredeljuje okoli sedem milijonov odraslih prebivalcev, več kot polovica jih živi v državah, kjer do ponedeljkove razsodbe njihova odslovitev z delovnega mesta zaradi spolne usmerjenosti ni bila protizakonita. Ponedeljek je ameriškim konservativcem in zlasti Trumpu prinesel presenetljiv udarec še na eni fronti na vrhovnem sodišču. Sodniki so zavrnili sklicevanje zagovornikov pravice do posedovanja orožja na drugo ustavno dopolnilo pri uveljavljanju pravice do nošenja orožja v javnosti, hkrati pa so zavrnili obravnavo predsednikove pritožbe na odločitev prizivnega sodišča, ki je potrdilo veljavnost kalifornijskega zakona o zaščiti nezakonitih priseljencev pred zvezno policijo. de