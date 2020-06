Tožilstva se ne sme vprašati?

Kaj se sme in česa ne? Vprašanje, ki je značilno za mlado in razvijajočo se demokracijo, a je sila pomembno v življenju vsake skupnosti, ki teži k redu. Vsak dan poslušamo, kako je pomembna suverenost države. Enako velja tudi za vse tri veje oblasti: zakonodajno, izvršno in pravosodno, ki so temelj demokratične države. Življenje pa vedno znova prinese vprašanje, do kje je še smotrna absolutna suverenost pravosodja oziroma sodnikov in tožilcev, ki jim je policija funkcionalno podrejena. Mar je nad njimi res samo modro nebo in nihče drug?