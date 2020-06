Brezplačni ladijski prevozi med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom so del aktivnosti projekta CROSSMOBY, programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, katerega partner je Regionalni razvojni center Koper. Namen projekta je spodbujati trajnostno mobilnost in vzpostavljati intermodalne storitve potniškega prometa. Ena izmed aktivnosti za doseganje tega cilja so ladijski prevozi za potnike, ki bodo potekali 15 vikendov zapored, in sicer od konca junija do konca septembra 2020.

Potniki se bodo lahko po priloženem urniku vsako soboto in nedeljo med 8. in 20. uro na ladjo vkrcali v Ankaranu (na pomolu pri kampu v resortu Adria Ankaran), Kopru (zunanja obala ob parkirišču na Ukmarjevem trgu), Izoli (pomol pred hotelom Marina) in Piranu (pristanišče na pomolu pri rdečem svetilniku). Ladja bo opremljena s petimi nosilci za kolesa, ki bodo na uporabo brezplačno po načelu kdor prej pride, prej melje. vl