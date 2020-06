»Vesel sem, da se je povedala resnica,« je izjavil obtoženi Edi Plava, ko je na kranjskem sodišču slišal izjavo podjetnika Aleksandra Arha, da ga on in njegov brat dvojček Meti Plava nikoli nista izsiljevala. »Še to mi povejte: se bojite mene ali mojega brata?« je še vprašal Arha. »Ne, nobenega razloga ni, da bi se bal,« je odgovoril 58-letnik iz Kamne Gorice.

Tožilka Polona Košnjek po drugi strani vztraja, da je bil Arh žrtev izsiljevanja. Od Edija Plave si je izposodil 50.000 evrov, a tudi ko naj bi mu vse to že vrnil, naj bi med letoma 2013 in 2015 Edi in Meti z grožnjami in tudi fizično silo zahtevala še več in več denarja, piše v obtožnici. Košnjekova Ediju Plavi očita, da je Arha na ta način oškodoval za 51.000 evrov, Meti pa za najmanj 40 tisočakov.

Izjava posledica hudega stresa

Arh je zdaj potrdil, da si je leta 2010 od Edija izposodil 50 tisočakov, obresti so bile po njegovih besedah normalne, od 8 do 10 odstotkov na leto. Počasi je dolg vračal, pri tem si je pomagal s še enim posojilom (zanj je mama zastavila hišo) v višini 46.000 evrov: okoli 27.000 evrov je vrnil Ediju, ostalo je vložil v nov posel. Edi je bil po njegovih besedah potrpežljiv. »Ne vem točno, koliko sem vrnil, nekaj dolga je še. Zdaj se pogovarjava o poslovnem sodelovanju. Da bi vrnil na ta način,« je pričal Arh. Zatrdil je, da z Metijem nikoli ni bil v stiku, vedno le z Edijem, ki nikoli ni grozil ali bil nasilen. »Bilo je sicer malo slabe volje, ker nisem vrnil, a to je vse,« je izjavil.

Toda v kazenski prijavi, ki jo je oktobra 2015 podpisal na policiji, je zapisano drugače. Med drugim, da je bratoma izročil kar 70.000 evrov na račun obresti in da je glavnica v treh letih s 50.000 evrov narasla na 90.000 evrov. Edi naj bi ga enkrat tako udaril, da mu je počil bobenček v ušesih, Meti pa je ob drugi priložnosti grozil, da ga bo zaklal, če ne bo ubogal. Toda že ko so Arha v letih 2017 in 2018 zaslišali v sodni preiskavi, je vse to zanikal. Povedal je, da se je oglasil na policiji, ker so ga zaradi nedobavljenega pohištva ovadile nekatere stranke. Takrat je omenil tudi Edijevo posojilo, nakar so mu policisti začeli »polagati besede v usta«, čeprav je povedal, da z Edijem nima kakih posebnih težav. Kot je dejal, je bil takrat zaradi osebnih (razveze) in poslovnih težav v hudem stresu, svojo izjavo (tožilka je opozorila, da je vsebuje zelo konkretne podatke) pa je označil kot »pretirano, dano v afektu«.

Izjave niti ni štel za kazensko ovadbo, pač pa je bil zgolj pogovor. Takoj mu je bilo žal, da je o tem sploh govoril, sploh pozneje, ko so mu policisti, kot je dejal, kar naprej telefonarili in pritiskali, naj pregon nadaljuje. Česar pa ni hotel. »Dolg je in treba ga je vrniti,« je zdaj izjavil. Med njegovim zaslišanjem sta morala obtožena počakati pred sodno dvorano. »Glede na okoliščine obstaja velika verjetnost, da v njuni navzočnosti ne bo govoril resnice,« je pojasnila sodnica.