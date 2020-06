Na odročnem posestvu sredi Idaha je policija med hišno preiskavo prejšnji teden odkrila trupli od septembra pogrešanih sedemletnega Joshue J. J. in njegove 17-letne sestre Tylee. Lastnika zemljišča, njunega očima Chada Daybella, so aretirali in zanj odredili varščino v znesku milijon dolarjev, njuna mama Lori Vallow je v priporu že od februarja, ko jo je policija prijela na Havajih. Tja je po izginotju otrok in zaslišanju pobegnila z novim soprogom. Dodatno noto nenavadnosti skrivnostnemu primeru daje mamino in očimovo prepričanje, da se bliža konec sveta, temačno luč na primer pa mečejo še tri nedavne in nepojasnjene smrti ljudi v njuni bližini.

Mama celo zanikala njun obstoj

Devet mesecev zatem, ko so otroka nazadnje videli, je policija z najdbo trupel korak bliže razrešitvi skrivnosti njunega izginotja. Chad Daybell in Lori Vallow sta oba za zapahi, a poročil o morebitnem sodelovanju s policijo iz Rexburga ali lokalnim tožilstvom ni. Par se je po njihovem mnenju neobičajno obnašal že od začetka preiskave. Chad in Lori sta tako sredi preiskave in kmalu po izginotju otrok odpotovala na Havaje, kjer sta se novembra poročila, njo so februarja zaradi zapustitve otrok tam aretirali, marca pa jo izročili nazaj domov. Sodnik je njeno varščino s petih znižal na milijon dolarjev, a si 46-letnica tako drage svobode ne more privoščiti.

Sedemnajstletnico so nazadnje videli 8. septembra lani v nacionalnem parku Yellowstone, ki ga je obiskala z mamo, stricem in mlajšim bratom, njega so zadnjič videli v šoli nekaj tednov pozneje. Lori je takrat šolo obvestila, da bo Joshuo odtlej izobraževala doma. Policija je preiskavo zagnala šele proti koncu novembra, ko že dva meseca ni bilo ne duha ne sluha o otrocih. Mama na vprašanja policistov ni želela odgovarjati, vmes je celo zanikala obstoj otrok, dan zatem je mesto zapustila. Nekaterim je celo razlagala, kako je hči umrla že leto dni prej. V bližnjem skladišču so v najeti shrambi našli oblačila in igrače obeh njenih otrok.