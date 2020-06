Triinsedemdesetletni Marko Matić je kriv kaznivega dejanja umora, torej ni šlo za silobran, prekoračen silobran ali uboj na mah, kot je trdil zagovornik Branko Gvozdić. Takšna je odločitev višjega sodišča glede pritožbe na sodbo, s katero je bil Matić lani obsojen na 30 let zaradi umora polsestre Milke Grbac in svaka Angela. Triinsedemdesetletni obsojenec se tako seli v zapor na Dobu.

Tragedija se je zgodila 4. avgusta predlani. Matić je zjutraj prišel na dvorišče 83-letnega svaka in 74-letne polsestre v Krkavče v slovenski Istri. Pri hiši je s kovinsko palico začel udrihati po svaku, v kuhinji pa nato še po polsestri. On je bil na mestu mrtev, ona je umrla mesec dni pozneje v bolnišnici. Policiste je Matić počakal na kraju zločina. Dolgo se je branil z molkom, tik pred koncem sojenja pa je odvetnik prebral njegov zagovor: zakonca naj bi prva napadla – polsestra s kovinsko palico, svak pa je grozil s puško. Močno prestrašen je svaka začel tepsti, drugega pa se ne spomni, je trdil.

Šlo je za maščevanje

Sodnik Julijan Glavina mu ni verjel. Menil je, da je bil on napadalec in da je šlo za maščevanje zaradi sodnih sporov glede nepremičnin in denarja, ki bi jih njegova družina morala vrniti zakoncema. Oprl se je tudi na mnenja izvedencev, da je bil Matić prišteven, pri izreku kazni pa med drugim upošteval, da krvavega dejanja ni obžaloval.

Zagovornik je zahteval razveljavitev sodbe in novo sojenje pred drugim sodnikom, a so ga višji sodniki zavrnili. Niso verjeli, da je Matić reagiral v samoobrambi. Svak namreč puške ni imel že leta, v hiši je niso našli, prav tako ni bilo nobene priče, ki bi ji z njo grozil. Po drugi strani pa so priče videle Matića, ko je šel s palico v hišo, in slišale, kako z njo udriha. Zakonca tudi nista imela nobene obrambne rane, očitno se jima je približal od zadaj in ju presenetil.

Obramba je še trdila, da ne bi smeli upoštevati Matićeve izjave policistu takoj po prijetju, saj še ni bil poučen o pravicah, ki jih ima kot osumljenec. Takrat je rekel, da v kuhinji leži njegova sestra, ki »ne bo več lagala na sodišču«. Toda višji sodniki so ocenili, da ta izjava ni vplivala na odločitev o krivdi. Prvostopenjska sodba je tako v celoti obstala, višji sodniki so obrambi sledili le v podrobnosti, ki se nanaša na plačilo stroškov postopka. Obtoženega so namreč oprostili plačila sodne takse. mfr