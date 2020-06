Čeprav je pri večini ponudnikov subvencioniranega počitniškega varstva, ko so 2. junija ob 7. uri vsi hkrati začeli zbirati prijave, prostih mest zmanjkalo že v nekaj minutah, se pri nekaterih še najde prostor. Starši, ki svojim otrokom še niso zagotovili počitniškega varstva med poletnimi počitnicami, imajo tako še vedno možnost, da izberejo katerega od programov, ki so zaradi občinske subvencije ugodnejši. Cena enotedenskega varstva pri organizatorjih subvencioniranega varstva namreč ne presega 30 evrov na otroka.

18 ponudnikov s subvencioniranimi programi

Subvencionirane programe počitniškega varstva je sicer letos pripravilo osemnajst ponudnikov, pri ostalih je prostih mest že zmanjkalo. Varstvo obsega deveturni program ter vključuje kosilo in dve malici, otroci pa lahko v subvencioniranem varstvu ostanejo največ dva tedna. Ob tem na občini opozarjajo, da lahko zaradi morebitnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa letos pri izvedbi počitniškega varstva pride do sprememb ali odpovedi terminov. »Varstvo bomo organizirali v skladu z vsemi navodili in ukrepi NIJZ, vlade in drugih pristojnih institucij,« so zagotovili na občini.