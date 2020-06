Na vprašanje, ali bi lahko res šlo za insceniran dogodek, so navedli, da je policija preverjala dejstva in okoliščine uradno pregonljivih kaznivih dejanj. »Pri tem po do sedaj zbranih podatkih ni ugotovila okoliščin, ki bi kazale na prirejanje dejanskega stanja oziroma insceniranost dogodka,« so zapisali.

Premier Janša je v petek na twitterju poobjavil prispevek Nove 24 TV, v katerem je ta razkrila domnevno identiteto omenjenega sprehajalca, hkrati pa navaja, da naj bi šlo »za radikalnega titoista in zagovornika Antifa«. Televizija je na svoji spletni strani tudi navedla, da pri tem dogodku »ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta«.

Premier je ob tem zapisal tudi lasten komentar: »Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo Slovenske vojske, v ozadju pa kadri globoke države v tožilstvu, policiji in MSM (osrednji mediji, op.a.)«.

»Odločno zavračamo navedbe o vpletenosti policije v omenjen dogodek,« so zapisali na Generalni policijski upravi. Na vprašanje, ali imajo kakšne informacije v zvezi s tem oz. ali jih preverjajo, so odgovorili, da nimajo nobene informacije oziroma indica v tej zvezi.

Pred tem je v ponedeljek tudi vrhovno državno tožilstvo odločno zanikalo kakršnokoli vpletenost v incident. Kot so dodali, je »policijska uprava o dogodku obvestila pristojno okrožno državno tožilstvo, ki zadevo proučuje«.

Do omenjenega dogodka je prišlo v začetku maja, ko naj bi sprehajalca ob meji z Italijo slovenski vojak ustavil z orožjem in ga prisili, da je pokleknil, pri tem pa je vanj meril s puško, čeprav naj tega v skladu z veljavnimi pravili pri pomoči policiji pri varovanju državne meje ne bi smel.

Primer zdaj preiskuje obveščevalno-varnostna služba obrambnega ministrstva. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, brigadir Robert Glavaš je prejšnji četrtek zagotovil, da bodo dogodek raziskali.