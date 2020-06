Lani sta se na javni razpis prijavila gazela Lotrič Meroslovje v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju ter Termoelektrarna Brestanica v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju. Obe podjetji sta z doseženimi rezultati ocenjevanja dokazali uspešno uporabo evropskega modela odličnosti in bili nagrajeni z mednarodno veljavnim certifikatom »prepoznani v odličnosti« EFQM.

Sodelovanje na razpisu prinese podjetjem veliko koristi, je prepričan Marko Lotrič, generalni direktor podjetja Lotrič Meroslovje. »Francoski filozof Montaigne je zapisal, da noben veter ni ugoden ladji brez cilja. Prav slednje je pomemben doprinos modela EFQM. Naše podjetje je od svojih začetkov pred do danes prešlo skozi številne spremembe. V začetnem obdobju sta naše delovanje določala predvsem dva tehnična ISO-standarda. Manjkalo pa nam je vodilo za tisto, kar je za vsakodnevno delo zelo pomembno. To smo ljudje in medsebojno zaupanje, ki ga zgradimo,« je opisal Lotrič.

Primeren tudi za majhna podjetja Po njegovem mnenju je bil model EFQM, ki med drugim ustreza tudi manjšim, razvijajočim se podjetjem, več kot dobra odločitev. »Pomagal nam je na poti razvoja do mednarodno uveljavljene skupine. Slednje brez jasno začrtane voditeljske strukture in strategije ter seveda sodelavk in sodelavcev ter partnerstev nikakor ne bi bilo mogoče. Pred osmimi leti, ko smo že pridobili podobno potrditev odličnosti, je ta predstavljala ključ do vstopa na trg zahodne Evrope. Poleg dejstva, da smo družinsko podjetje, pri naših partnerjih vzbuja občutek zaupanja ter varnosti in pogosto predstavlja tisto nekaj več, da se tehtnica prevesi na našo stran.« Svojo vrednost je model EFQM pokazal tudi v luči trenutnih razmer. Obvladovanje sprememb, ki se v minulih mesecih razvijajo še hitreje kot sicer, in novih družbenih norm, ki s seboj prinašajo spremenjene vedenjske vzorce ter posledično prilagojene strategije poslovanja, predstavlja izziv za vse. »Kljub temu verjamem, da so podjetja, ki svoje poslovanje razvijajo skladno z modelom EFQM, korak pred drugimi. Le na osnovi jasno postavljenih vrednot, vizije in strategije ter posledično dobro strukturiranega voditeljstva lahko dovolj hitro sprejemamo pravilne odločitve in pri tem ne zanemarimo nobenega od še tako pomembnih dejavnikov,« dodaja Marko Lotrič.

Vse se poplača! In kako se v Lotrič Meroslovje spominjajo vse postopkov, ki so jih morali prehoditi? »Odličnost je kakor ljubezen. Od viharne zaljubljenosti, kjer skačeš čez vodo, namesto da bi šel čez most, pa do zrele predanosti. Od razumevanja do spoštovanja. Vse svoje uspehe in padce si skrbno zapisuješ. In ko se je nabral kar zajeten kup zapiskov, smo se odločili te pokazati komisiji. No, tu se romantika sreča z ljubeznijo. Prenehali smo sanjati, saj so nas začeli ocenjevati, primerjati z drugimi, vrtati v podrobnosti. A na koncu se je vse poplačalo. V treh dneh, ki smo jih preživeli skupaj, smo se pogovarjali, včasih tudi ne strinjali, predvsem pa smo se vsi skupaj veliko naučili,« izpostavlja prvi mož Lotrič Meroslovja.