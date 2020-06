Kot so pojasnili v Intersportu, so bile napadene slovenska, hrvaška, srbska, bosanska in makedonska spletna stran. Zagotovili so, da do zlorabe podatkov o kreditnih karticah ni prišlo, saj se ti podatki procesirajo izključno v okviru plačilnega ponudnika Wspay, ki zagotavlja vse potrebne varnostne mehanizme za spletni plačilni promet in je tudi ločen od spletnega mesta, kjer je bila nameščena zlonamerna koda.

Pri razvoju in vzdrževanju spletne trgovine Intersport sodeluje s slovensko agencijo Optiweb, ki je temeljito preverila in diagnosticirala omenjeni napad ter pozorno spremlja dogajanje na spletni strani. »Primer nadalje podrobno spremljamo in v sodelovanju z agencijo Optiweb in njihovimi partnerji za strežniško infrastrukturo preverjamo možnosti dodatnih preventivnih ukrepov,« so še zapisali.