Čebele so izgubili čebelarji iz več naselij nedaleč od hrvaško-madžarske meje na območju, velikem približno 30 kvadratnih kilometrov. Hrvaški mediji poročajo, da so hrvaški čebelarji jokali, ko so zagledali "preproge" mrtvih čebel.

Čebelarji sumijo, da so razlog pomora pesticidi z bližnjih njiv krompirja, ki obsegajo več hektarjev. Menijo, da je nekdo od kmetov, ki sicer ni imel namena zastrupiti čebel, naredil veliko napako pri uporabi pesticidov.

Iz Međimurske županije so sporočili, da bodo v laboratorijih, vključno s policijskim centrom za forenzične preiskave v Zagrebu, ugotovili resnični razlog za pomor čebel. Preverili bodo tudi, ali je za pogin morda kriva kakšna bolezen čebel. Z vzorci, ki so jih pobrali s čebel, medu in kmetijskih površin, bodo prav tako analizirali vpliv morebitnih strupenih snovi tudi za ljudi.

Na podlagi rezultatov iz laboratorijev bodo ukrepali policisti in ostale pristojne službe. Čebelarjem bodo pomagali, da bi čim prej sanirali škodo in zaščitili preostale čebele, so še sporočili s sedeža županije v Čakovcu.

Pomoč čebelarjem iz Međimurja so poleg njihovih hrvaških kolegov ponudili tudi slovenski čebelarji, je poročal Jutarnji list na svoji spletni strani.