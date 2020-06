Podelitev, ki je potekala na Ljubljanskem gradu je imela nekajmesečno zamudo zaradi koronavirusa, Michelinovi kritiki pa so poleg šestih, ki so dobile zvezdice, omenili še 37 slovenskih restavracij, ki jih bodo priporočali v svojem vodniku. Kulinarični vodnik Michelin je letos prvič ocenjeval slovenske lokale.

Spomnimo. Naša država je med redkimi v Evropi, ki jih Michelinovih kritiki doslej niso opazili, zdaj pa so jih slovenski turistični delavci v okviru Ministrstva za gospodarstvo povabil k ocenam in vabilu dodali skoraj milijon evrov, ki naj bi Michelinovih kritikom zadostovali za dve leti. Medtem ko državni turistični delavci trdijo, da gre za investicijo, ki se bo obrestovala, je kar nekaj takšnih, ki opozarjajo, da kritike, ki jih plačamo, ne morejo biti realne. Konec koncev je kar nekaj razvitih držav, ki Michelinu ne plačujejo, pa jih morajo francoski kritiki vseeno uvrstiti v svoje vodnike. Naj omenimo še, da si je Slovenska turistična organizacija vplačilo denarja Michelinu zamislila kot propagandno akcijo za Slovenijo in za lepote Slovenijo na sploh, na prireditvi, ki je potekala v angleščini (brez prevoda), pa so ves čas poudarjali zeleni in trajnostni turizem.