V ponedeljek trije potrjeni primeri okužbe z novim koronavirusom

V ponedeljek so opravili 567 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili tri okužbe, je objavila vlada. Po podatkih spletne strani Sledilnik so okužbo potrdili v Krškem, Piranu in Postojni. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje potrebuje sedem oseb, ena je na oddelku za intenzivno terapijo.