Za 93. podelitev oskarjev bi lahko konkurirali filmi, objavljeni od 1. januarja do 31. decembra 2020. Sedaj bodo upoštevali tudi filme, ki bodo na ogled kasneje. Prijave za nominacije tako imenovanih splošnih kategorij, kot so najboljši film, najboljša pesem, izvirna glasba, bodo sprejemali do 15. januarja 2021, za posebne kategorije, kot so animirani, dokumentarni in filmi v tujem jeziku, pa do 1. decembra 2020.

Podelitev oskarjev so doslej v zgodovini že trikrat preložili. Najprej leta 1938 zaradi poplav v Los Angelesu, nato zaradi nemirov po umoru borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega leta 1968 in nazadnje zaradi atentata na predsednika ZDA Ronalda Reagana leta 1981.

Podelitev oskarjev bo prihodnje leto še vedno prenašala televizija ABC, po načrtih pa bo potekala v živo gledališču Dolby v Hollywoodu v primeru, da ne izbruhne nova pandemija.

Glasovanje za nominirane filme bo potekalo od 1. do 5. februarja 2021, nominacije pa bodo objavili 15. marca. Glasovanje se bo sklenilo 20. aprila, nakar bodo kuverte z imeni zmagovalcev zaklenili v blagajno do podelitve.