V sredo dopoldne bo še oblačno z nekaj dežja, popoldne pa se bo oblačnost od zahoda trgala. Nastala bo še kakšna krajevna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 17 do 22, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad Panonsko nižino in Balkanom je plitvo ciklonsko območje. Na njegovem obrobju doteka k nam s šibkimi severnimi do severovzhodnimi vetrovi vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno in povečini brez padavin. V sredo bo sprva oblačno, ponekod bo občasno deževalo. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, na območju Alp bo nastala kakšna ploha ali nevihte.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.