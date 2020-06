Kot kažejo statistični podatki, si je koncert na YouTube kanalu Kina Šiške v povprečju ogledalo 380 ljudi, prek aplikacije Zoom pa okoli 100. Kot je za STA poudaril vodja za stike z javnostjo Rok Avbar, so to podatki za ogled neposrednega prenosa koncerta, ki ne vsebujejo poznejših ogledov koncertov.

Obiskovalci so pozitivno ocenili tudi interaktivnost »publike v prvi vrsti« z nastopajočimi. Organizatorji so namreč po koncu koncerta omogočili tudi moderiran spletni pogovor med nastopajočimi in obiskovalci, je še povedal Avbar.

Štream zaključujejo z »nalezljivo domačo funk-jazz megasilo Pijammies«, v kateri fantje preigravajo fuzijo jazza, funka in fusiona, ki se napaja tako pri legendarnih Weather Report kot pri aktualnih Snarky Puppy, so zapisali v Kinu Šiška.

Nastop sledi vrsti interaktivnih spletnih prenosov enournih koncertov iz velike dvorane Katedrala, ki so jih obiskovalci lahko spremljali in sooblikovali prek aplikacije zoom, youtube kanala ter facebooka.

Na oder so stopili domači glasbeni izvajalci Matter, Svojat, Eruption, Jimmy Barka Experience, Širom, Oholo!, Dežurni krivci, Nina Bulatovix, N'toko, Kukla & Balans, The Canyon Observer in Pijammies, na sporedu pa sta tudi bila tudi dva polfinalna večera Špil lige - prve lige dijaških bendov. V okviru projekta Štream Special so dodatno gostili še Duo Silence, na ogled pa je bil tudi plesni performance Alien Express: Drugi let Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška, je še povedal Avbar.

Kino Šiška je pri projektu sodeloval z Radiom Študent, Veselimi dihurčki, Drugo godbo, Sonico, Jazzom Cerkno, ŠKUC R.O.P.O.T., KAPA Records, Katamanom, Nimaš izbire in ŠKUC KSB. Konec maja so se povezali še z MKC iz Skopja. Po nekaterih prenosih je tako sledil še dodatek v Skopju - live stream koncerta izbranega makedonskega izvajalca iz dvorane skopskega MKC.