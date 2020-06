Ubranjena enajstmetrovka Endriju Cekiciju je postala vrhunec večera za 33-letnega celjskega vratarja Matjaža Rozmana, ki se je v Stožicah prelevil v junaka sobotnega derbija vodilnih moštev prve slovenske lige. »Bil je že pri izhodnih vratih, a sem vesel, da je ostal član garderobe. Pokazal je umirjenost in značaj, ki ga pri igralcih obožujem,« o celjski številki ena pravi trener Dušan Kosić. Rozman se je kot najbolj vroč vratar tekmovanja povzpel do zmage v glasovanju za Dnevnikovega igralca 27. kroga.

»Vsi smo junaki, ne le jaz. V Ljubljani smo pokazali pravi značaj moštva in dosegli sladko zmago,« je hitel razlagati Matjaž Rozman po odmevni zmagi nad Olimpijo. Ker Celjani v prvem polčasu niso kronali pobude z dvema ali tremi zadetki, se je moral Rozman na koncu zelo potruditi, da je poln izkupiček romal v knežje mesto. Celjani so s tremi točkami zakuhali boj za prvaka, ki se mu je po zmagi nad Aluminijem priključil tudi Maribor. »Tekme si bodo hitro sledile, zato smo že v celoti osredotočeni na gostovanje v Murski Soboti,« je evforijo miril Rozman.

Udarni celjski vratar je v letošnji sezoni iz prve postave izrinil konkurenta Metoda Jurharja in na kar dvanajstih tekmah ni prejel zadetka. Trenutno je brez gola že 375 minut – nazadnje ga je v Domžalah po avtogolu premagal soigralec Advan Kadušić. Nogometna Slovenija je bila pozorna nanj pred več kot desetletjem, ko se je pridružil ambicioznemu projektu Joca Pečečnika v Interblocku. Za kratek čas se je nato preselil v Nemčijo, a se v Greuther Fürtu tudi zaradi mladosti ni naigral. Njegova zadnja postaja v tujini je bila Koprivnica, kjer se je s Slavenom uvrstil v finale hrvaškega pokala. Še pred koronakrizo je s celjskim klubom podaljšal pogodbo do leta 2022. Tudi od njegovih obramb bo odvisno, ali bo Celje presenetilo Olimpijo in Maribor za prvo šampionsko zvezdico.