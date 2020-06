V kar nekaj gorenjskih občinah v tem času zaganjajo projekt Prostofer, ki zagotavlja brezplačne prevoze starejšim. Na Jesenicah se bodo prvi potniki lahko z novim električnim vozilom, ki ga imajo na občini za ta namen, prvič popeljali v ponedeljek. »Na Jesenicah se sicer lahko pohvalimo z mestnim avtobusnim prometom. Vseeno pa avtobusi ne vozijo v vse vasi in naselja, zato je projekt v naši občini dobrodošel. Močno bo povečal dostopnost do različnih storitev mnogim starejšim in pripadnikom drugih ranljivih skupin, ki imajo težave s prevozi. Zdaj bodo lahko šli s Prostoferjem v knjižnico, k zdravniku, v trgovino...« dobrobiti opisuje jeseniški župan Blaž Račič. Pomembno se mu zdi tudi sporočilo, ki ga s tem posredno prenašajo uporabnikom. »Krepimo povezanost v skupnosti. Ranljivim skupinam sporočamo, da niso sami, da jim je nekdo pripravljen pomagati. Na tak način kažemo tudi, da je solidarnost še vedno vrednota v naši družbi.« Prevoze opravljajo prostovoljci, občina pa bo imela s tem približno 8000 evrov stroškov na leto.

Vse več vključenihgorenjskih občin

Podobno kot na Jesenicah bo v ponedeljek Prostofer začel delovati v Žirovnici, kjer so prav tako za vožnjo z električnim vozilom že usposobili prostovoljce. Projekt vzpostavljajo tudi v Žireh in Naklem. Prostofer na Gorenjskem od lani že deluje v Kranjski Gori, Bohinju in Radovljici. Iz slednje so sporočili, da so v pol leta od zagona opravili 127 prevozov, letos pa radovljiška občina za delovanje in najem električnega vozila zagotavlja okoli 8600 evrov.

V Tržiču pa bi Prostofer že moral zaživeti konec marca, a je njegovo izvajanje preprečila pandemija koronavirusa. Tako ga bodo zagnali prihodnji mesec. »O projektu Prostofer smo na Občini Tržič začeli razmišljati na pobudo dveh krajevnih skupnosti, Podljubelj in Ravne, kjer občanke in občani nimajo na voljo pogostih avtobusnih povezav. Tudi v oddaljenih Jelendolu in Lomu živi veliko starejših ljudi, ki so za prevoz v dolino odvisni od drugih,« pravi podžupan Občine Tržič Dušan Bodlaj.