Raketo, ki bo v vesolje ponesla sondo namenjeno proti Marsu, nameravajo Združeni arabski emirati izstreliti čez natanko mesec dni. Po besedah glavnega vodje projekta Omrana Sharafa je misija, poimenovana Hope Mars, ključnega pomena za nadaljnji ekonomski razvoj države. »Govora je o prihodnosti in preživetju Združenih arabskih emiratov,« je za Guardian dejal Sharaf.

Cilj misije, katere zametki segajo v leto 2014, ne bo pristanek na rdečem planetu, temveč preučevanje atmosfere iz njegove orbite. »Preučevali bomo planet, ki je bil morda zelo podoben našemu, vendar je nato prišlo do nekaterih sprememb, zaradi česar ne more imeti več vode, ki je eden od gradnikov življenja,« pa je obrazložila namestnica projektnega vodje Sarah al-Amiri. Podatke, ki jih bo sonda pridobila, bodo nato posredovali okoli dvesto raziskovalnim inštitutom po vsem svetu, med drugim tudi Nasi.

Po besedah Sharafa bo podvig izjemno zahteven, saj je kar petdeset odstotkov misij na Mars neuspešnih, a obenem izrednega pomena za državo, čigar ekonomski razvoj je doslej temeljil predvsem na bogatih naftnih zalogah. »Cilj misije je tudi obeleženje obletnice naše države, ki bo 2. decembra 2021 praznovala pol stoletja obstoja. Če bomo dosegli Mars, bomo dali pomembno sporočilo ne le naši, ampak celotni arabski mladini. Naša regija je bila pred osemsto leti pomemben tvorec znanja in zgled za sobivanje in sodelovanje ljudi vseh religij. V trenutku, ko smo prenehali s tem, smo nazadovali,« je opozoril Sharaf.

Združeni arabski emirati so v sodelovanju z Južno Korejo v vesolje poslali že tri opazovalne satelite, ki krožijo okoli Zemlje, lani pa so na Mednarodno vesoljsko postajo poslali tudi prvega astronavta. »Za misijo na Mars je bilo naše vodilo vseskozi, da sondo zgradimo in ne kupimo,« je zatrdil Sharaf in pristavil, da so pri razvoju sodelovali s partnerji iz ZDA in Japonske. Glavno vlogo so vseeno imeli domači znanstveniki in inženirji, kot je dodala Amirijeva, pa je sama še posebej ponosna na dejstvo, da je pri projektu sodelovalo kar nekaj žensk.