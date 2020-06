Sašo Vollmaier, pianist, skladatelj in pedagog: Klavir lahko tudi rohni

Pianist, skladatelj in pedagog Sašo Vollmaier živi med Francijo in Slovenijo, pri nas ga poznamo predvsem kot člana kolektiva Laibach. Šest let je bil klaviaturist, zadnja leta je njihov aranžer in studijski glasbenik. Po dolgi odrski kilometrini pa se je končno opogumil tudi za prvi solo projekt. Pobral je nekaj motivov z njihovih plošč Revisited, Kapital in Spectre, jih pregnetel po svoje in ustvaril samosvoje, sodobno klasično 40-minutno delo z naslovom Kind of Laibach. Zanimalo ga je, kako na klasičnem klavirju zveni elektronska industrialna glasba in kako izvabiti zvočnost, ki je zunaj naših slušnih in čutnih pričakovanj. Premierno bo kompozicijo odigral v četrtek na 61. Jazz festivalu Ljubljana, dan pozneje pa bo pri založbi Nika Records izšla še plošča.