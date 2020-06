Brandenburški urad za zaščito ustave je uvedel nadzor nad celotno AfD v tej nemški deželi. O morebitni uvedbi nadzora so razmišljali dolgo, so še sporočili iz notranjega ministrstva.

Za nadzor so se odločili, potem ko je velik del članov AfD v Brandenburgu stopil v bran deželnemu vodji Andreasu Kalbitzu, čeprav so ga izključili iz AfD na zvezni ravni. Izključili so ga, ker ob včlanitvi domnevno ni navedel nekdanjega članstva v dveh prepovedanih skrajno desnih organizacijah. Kalbitz se je na izključitev pritožil.

Obveščevalci opozarjajo na skrajno desna stališča Kalbitza. Skupaj z vodjo turinške AfD Björnom Höckejem je tudi zagovornik desnega nacionalističnega gibanja Krilo. Nad gibanjem so oblasti marca uvedle popoln nadzor, potem ko so ga označile za ekstremistično gibanje. AfD je pozval k razpustitvi gibanja in do konca aprila so s spleta umaknili vse kanale gibanja. Urad za zaščito ustave sicer nima dokazov o uradni razpustitvi.

Obveščevalna služba v Brandenburgu je AfD v deželi uradno označila za primer suma, kar pomeni, da za nadzor ne smejo uporabljati vseh obveščevalnih sredstev, lahko pa na dogodke stranke pošljejo svoje agente. Kasneje lahko glede na ugotovitve proti stranki uvedejo celosten nadzor.