Na čelo nadzornikov Telekoma Slovenije Aleš Šabeder

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je danes za predsednika izvolil Aleša Šabedra, potem ko je soglasno izvedel rekonstrukcijo vseh funkcij članov nadzornega sveta in komisij. Šabedrova namestnika sta Barbara Gorjup kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.