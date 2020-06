Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli so na virtualnem srečanju z Johnsonom danes pregledali stanje v pogajanjih o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva s ciljem dogovora o tem, kako zagotoviti premik naprej. Strani sta vzeli na znanje odločitev Združenega kraljestva, da ne zaprosi za podaljšanje prehodnega obdobja, tako da se bo to v skladu z ločitvenim sporazumom izteklo 31. decembra letos, piše v skupni izjavi.

Združeno kraljestvo je možnost podaljšanja prehodnega obdobja tudi uradno izključilo že konec minulega tedna. V skladu z ločitvenim sporazumom je odločitev o podaljšanju mogoče sprejeti le do konca meseca.

Z iztekom tega obdobja se dejansko zgodi brexit, saj je v prehodnem obdobju Združeno kraljestvo še vedno del notranjega trga in carinske unije, tako da državljani in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo.

Čeprav dosedanji štirje krogi pogajanj niso prinesli bistvenega napredka, sta strani v današnji izjavi "pozdravili konstruktivne pogovore o prihodnjih odnosih pod vodstvom glavnih pogajalcev Davida Frosta in Michela Barnierja, ki so obema stranema omogočili razjasnitev in boljše razumevanje stališč". Dodali sta še, da so kljub izzivom zaradi pandemije covida-19 izvedli štiri kroge pogajanj. Kljub temu EU in Združeno kraljestvo v skupni izjavi izpostavljata, da je potreben nov zagon. Ob tem sta podprla že dogovorjeno intenziviranje pogovorov v juliju s ciljem ustvariti čim boljše pogoje za sklenitev in ratifikacijo sporazuma pred koncem tega leta. To naj bi vključevalo, če bo mogoče, zgodnji dogovor o načelih, na katerih bo temeljil sporazum.

Strani sta poudarili tudi namero trdega dela s ciljem opredelitve odnosa, ki bo koristil državljanom na obeh straneh Rokavskega preliva. Potrdili sta tudi zavezanost dosledni in pravočasni izvedbi ločitvenega sporazuma.

Časa za dogovor o novem sporazumu je le še približno štiri mesece. V EU namreč opozarjajo, da je rok oktober, saj je treba pustiti nekaj časa tudi za ratifikacijo, bodisi le v Evropskem parlamentu bodisi tudi v vseh parlamentih članic, odvisno od vrste sporazuma. Bistvenega napredka v dosedanjih štirih krogih pogajanj, ki so se začela marca in jih je močno ohromila tudi pandemija novega koronavirusa, ni bilo. Glede ključnih vprašanj - enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in arhitekture sporazuma - sta strani še vedno na nasprotnih bregovih.

V EU upajo, da bo današnji sestanek vnesel novo dinamiko v pogajanja, ki so jih sicer že intenzivirali. Predvidena so fizična srečanja konec meseca, vsak teden v juliju in tudi v drugi polovici avgusta.