Eden od podpredsednikov mednarodne zveze in dolgoletni član predsedstva Fisa je bil letos preminuli Slovenec Janez Kocijančič, ki je na mednarodni ravni stkal številne prijateljske in poslovne vezi. Njegovo mesto člana predsedstva Fisa bi rad zasedel Enzo Smrekar, ki je vodilni predstavniki slovenske smučarske zveze že šesto leto.

Izvolitev ne bi smela predstavljati prevelikega izziva

Kar pa, kljub tradiciji, ki jo ima v zimskih športih naša država, ni samoumevno. »Lahko potrdim, Izvršilni odbor SZS me je predlagal za mesto člana v naslednji sestavi predsedstva Fisa. Glede na to, da se Slovenci v smučarskem športu z lahkoto uvrščamo med najboljših deset v vsaki od panog, izvolitev v 17-člansko predsedstvo Fisa ne bi smela predstavljati prevelikega izziva. Na žalost pa nič ni rutinsko in nikakršen položaj nam kot državi ne pripada,« je prepričan Smrekar.

»V to kandidaturo gremo s pozitivnim pristopom. V minulih letih smo vložili veliko naporov v različne pobude, pogovore, spodbujeni smo tudi z uspešno kandidaturo za nordijsko SP v Planici leta 2023,« je omenil slovenski kandidat za predsedstvo Fisa.

Dolgoletni predsednik svetovne smučarske organizacije Švicar Gian Franco Kasper, ki je na čelu Fisa od leta 1998, je že lani sporočil, da ne bo več kandidiral.