V nedeljo nov potrjen primer okužbe z novim koronavirusom

V nedeljo so opravili 212 testiranj za okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili en primer okužbe, je objavila vlada na Twitterju. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, so pa na novo sprejeli v bolnišnično obravnavo enega bolnika z novo koronavirusno boleznijo. En se tudi zdravi na oddelku za intenzivno terapijo.